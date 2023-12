Serie B femminile, Parma - Tavagnacco 3 - 0 | Le crociate chiudono in bellezza il 2023

Squadra in casa

Vittoria netta per il Parma femminile che si impone per 3-0 contro il Tavagnacco e continua l’inseguimento alle prime della classe. A sbloccare la partita è Ambrosi che, al 15’, sfrutta un’indecisione di Sattolo e mette in rete con un pallonetto.

Al 38' Peressotti atterra in area Distefano: l'arbitro sancisce la massima punizione senza indugi. Del tentativo di trasformazione si incarica Vivien Beil che segna il calcio di rigore con un destro basso alla destra del portiere e porta le crociate sul 2-0 al 40’.

Nella ripresa poi Benedetti prova un colpo di testa su corner che sfiora il palo; poco dopo però Marchetti, sempre di testa, mette in rete il corner calciato da Fracaros e segna la rete del definitivo 3-0 per le ragazze di Colantuono.