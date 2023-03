Solignano - Pontenurese 1 - 2 | Biancazzurri beffati nel finale

Sconfitta per il Solignano che in casa cede il passo alla capolista Pontenurese. I biancazzurri rimangono in posizione invariata in classifica rispetto alla lotta salvezza, ma si fanno avvicinare dall’ultima, il Team Traversetolo, che vincendo col Carpaneto Chero si porta ad un solo punto dal gruppo delle penultime.

Sembra una giornata di gloria per i parmensi che al 10’ si portano in vantaggio contro i temibili piacentini grazie alla rete di Palumbo. La reazione degli ospiti però arriva piuttosto in fretta e al 31’ Bongiorni trova già il pareggio. La gara rimane poi in equilibrio e aperta a qualsiasi risultato e all’85’ ad avere la meglio è la Pontenurese che ribalta con la rete di Carini.