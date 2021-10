Sorbolo - Riese 2 - 4 | La reazione dei rossoblù arriva troppo tardi

Ancora una sconfitta per il Sorbolo che tra le mura amiche subisce la potenza della Riese, determinata a ricercare la vetta della classifica. Gli ospiti passano in vantaggio al 18’ con Pedrazzoli e a pochi istanti dalla fine del primo tempo raddoppiano con Zogu. Appena iniziata la ripresa arriva il tris per i reggiani che vanno in rete al 47’ con Mazzoli.

La partita sembra chiusa ma al 61’ i padroni di casa accorciano le distanze con Riccardi e provano a credere nella rimonta. Ma al 77’ arriva il poker firmato da Fantastico che spegne ogni speranza. Ciononostante al 92’ il Sorbolo trova il secondo gol che non serve a nulla se non alle statistiche e a segnarlo è Baha. Sono troppi i gol subiti per i parmensi che dimostrano di riuscire a creare gioco, ma spesso vengono superati per problemi difensivi.