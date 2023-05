Team Traversetolo - Terme Monticelli 2 - 0 | Biancocelesti retrocessi, rosanero ai play out

Squadra in casa

Squadra in casa Team Traversetolo

Andrà ai play out contro Il Cervo il Team Traversetolo che ha vinto nel primo turno contro il Terme Monticelli, condannando i biancocelesti alla retrocessione in Prima Categoria. Nei 90’ regolamentari nessuna delle due formazioni è riuscita a sbloccare il risultato, portando così l’incontro ai supplementari.

A questo punto sono stati i rosanero a dimostrarsi più aggressivi, ma nemmeno il primo dei due extra time ha portato ad un verdetto. Solo al 122’, un gol spettacolare di Martinez, ha cambiato l’inerzia della partita, poi è stato Nopolitano a raddoppiare a tempo scaduto e a far scattare i festeggiamenti per i rosanero che non hanno però finito qui.