Terme Monticelli - Carignano 0 - 0 | I giallorossi inguaiano i biancocelesti

Il Carignano completamente fuori da ogni gioco ingabbia il Terme Monticelli in un pareggio a reti inviolate che lascia i biancocelesti in grave difficoltà. Questa sera infatti i termali sarebbero retrocessi matematicamente dopo una partita molto bloccata anche a causa della paura per una classifica che non fa sconti. Sarà necessaria probabilmente una vittoria all’ultima giornata per poter sperare in qualche modo nei play out.