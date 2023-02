Tonnotto San Secondo - Brescello 3 - 0 | Tutto nella ripresa

Squadra in casa

Grande vittoria del Tonnotto San Secondo che battendo per 3-0 il Brescello nell’anticipo del Girone A di Promozione si è portato momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa delle partite di domani.

Partita molto equilibrata nel primo tempo, con le due squadre che non sono riuscite a farsi male a vicenda, anche se i tuttineri hanno avuto più occasioni per sbloccarla. Nella ripresa ci ha pensato poi Traore al 55’ a portare in vantaggio i suoi.

Dopo appena quattro minuti il Tonnotto, entrato in campo sicuramente più determinato, ha raddoppiato chiudendo di fatto il risultato con Pescosta, poi al 90’ una sfortunata autorete di Bufo ha arrotondato ancora di più il finale di 3-0.