Tonnotto San Secondo - Castellana Fontana 1 - 0 | I tuttineri volano soli in vetta

Ad esultare al termine del big match del Girone A di Promozione è il Tonnotto San Secondo che batte per 1-0 i rivali del Castellana Fontana e, dopo settimane di scontri a distanza tra le due squadre appaiate in testa alla classifica, ora in vetta sono rimasti solo i tuttineri che, oltre a lasciare indietro di tre punti i piacentini, si portano avanti anche nel discorso scontri diretti. A decidere l’atteso incontro di questo pomeriggio è stato un gol di Galli segnato dopo appena dieci minuti di gara. Gli ospiti hanno cercato di rimediare senza mai riuscire a pungere davvero e l’incontro è terminato così per 1-0 in favore dei parmensi che questa sera possono festeggiare.