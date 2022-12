Tonnotto San Secondo - Futura Fornovo Medesano 4 - 0 | Solo una squadra in campo

Partita a senso unico a San Secondo su un campo al limite della praticabilità e sotto una pioggia battente. Passano i locali al quarto d’ora su calcio di rigore calciato alla perfezione da Matteo Terranova. La partita è equilibrata fino all’intervallo con una buona Futura che ha un paio di ghiotte occasioni per pareggiarla. Ma è sempre Matteo Terranova che raddoppia al primo della ripresa con un bel tiro all’incrocio alla sinistra di Borrelli. Gli ospiti si arrendono al 56’ quando Pessagno di testa porta il San Secondo sul 3-0.

Chiude le marcature l’esperto Lorenzini all’86’ sempre di testa su cross di Bersanelli. Non si ferma la serie negativa del Fornovo Medesano che aveva in tribuna mezza rosa titolare a parziale giustificazione di una situazione che non si riesce ad invertire. Anche il capocannoniere Landini oggi è uscito alla fine del primo tempo per infortunio lasciando completamente sguarnito l’attacco ospite. Nonostante la situazione delicata la Società è confidente e sicura di poter riprendere il giusto cammino.