Tonnotto San Secondo - Gotico Garibaldina 2 - 0 | Seconda vittoria per i tuttineri

Arriva la seconda vittoria in campionato per il Tonnotto San Secondo che da qui deve partire per riprendere la strada verso la parte alta della classifica che fino ad ora è sfuggita a causa dei risultati altalenanti. Contro la Gotico Garibaldina termina 2-0 al ‘Del Grosso’ di San Secondo Parmense: nel primo tempo le due squadre si studiano e si annullano, arrivando all’intervallo a reti inviolate. Ad inizio ripresa i padroni di casa provano subito a spingere e sfondano già al 48’ con Caraffini che porta in vantaggio i parmensi. A chiudere il risultato poi è un rigore conquistato dai tuttineri al 70’ e trasformato da Galuppo. La Gotico Garibaldina non riesce mai a entrare veramente in partita ed esce sconfitta.