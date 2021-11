Tonnotto San Secondo - Il Cervo 2 - 0 | un gol per tempo per i tuttineri

Dopo la vittoria in Coppa Italia, il Tonnotto vince anche in campionato battendo per 2-0 Il Cervo alla sua seconda sconfitta consecutiva. I padroni di casa passano già in vantaggio al 7’ con Galli che sblocca il risultato. La partita rimane poi in bilico e aperta ad ogni risultato fino al 63’ quando arriva il raddoppio del Tonnotto firmato da Lorenzini. Ora Il Cervo cerca la reazione ma non riesce a riaprire il risultato.