Tonnotto San Secondo - Team Traversetolo 4 - 1 | Primo tempo in equilibrio, i tuttineri mettono il turbo nella ripresa

Non decolla il campionato del Team Traversetolo che continua ad occupare l’ultima posizione con sette punti di distacco dalla penultima e undici punti dalla salvezza. Oggi per i rosanero è arrivata una sconfitta in casa dei tuttineri del Tonnotto San Secondo che si mantengono invece saldamente all’interno dei play off, tre punti avanti rispetto al Carignano.

E’ il 10’ quando Yener sblocca il risultato in favore dei padroni di casa, poi il primo tempo rimane in sostanziale equilibrio e addirittura al 44’ il Traversetolo trova il pareggio con Orlandini. Nella ripresa però il Tonnotto reagisce andando a riconquistare il vantaggio al 54’ con Pessagno che poi mette a segno la doppietta personale all’83’ per il tris. All’87’ i tuttineri calano anche il poker con Traore e il finale è 4-1.