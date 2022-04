Viarolese - Alsenese 1 - 2 | Decide Pompini su rigore all'80'

Niente da fare per la Viarolese che perde in casa contro l’Alsenese e rimane ultima in classifica ancora a soli quattro punti. A passare in vantaggio sono stati i piacentini all’8’ con Partelli, ma i padroni di casa hanno trovato subito il pareggio al 9’ grazie alla rete di Belfanti. Quando sembrava che la partita dovesse terminare sul pareggio, la squadra ospite ha conquistato un calcio di rigore che Pompini ha trasformato all’80’, portando di nuovo in vantaggio la Pontenurese che si è aggiudicata poi l’intera posta in palio.