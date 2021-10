Vigolo Marchese - Langhiranese 2 - 0 | I grigiorossi provano a recuperare, ma i piacentini difendono bene

Perde la Langhiranese nella trasferta in casa del Vigolo Marchese. Le due squadre partono prendendosi le misure e sembra che non decolli mai la partita, poi al 20’ Corbellini porta in vantaggio i padroni di casa ricevendo un bel cross dalla sinistra e mandandolo in rete alle spalle di Coruzzi. Solo quattro minuti più tardi arriva già il raddoppio con Corti che calcia una stupenda punizione e chiude il match. Prova una reazione poco convinta la squadra ospite, in particolare Drebli prova a farsi carico della missione, ma i suoi tentativi non trovano riscontro. Nella ripresa i padroni di casa controllano con ordine, mentre i grigiorossi provano in tutti i modi a recuperare, colpendo anche un palo con Pellegri, ma non riescono a far male ai piacentini che raccolgono il bottino pieno.