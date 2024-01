Vigilia contro il Modena, Pecchia: "Out Delprato e Charpentier"

Verso Modena con un paio di defezioni: una riguarda il capitano, Enrico Delprato fermato da un problema al polpaccio, l'altra Gabriel Charpentier: "Ha preso una botta - ha spiegato Pecchia in conferenza stampa - quindi non verrà con noi. Per il resto la squadra è al completo". Una settimana fa, mentre il suo Parma rifilava tre gol alla Samp, l'allenatore crociato provava immediatamente a correggere il tiro, presentandosi in sala stampa e dicendo che qualcosa di quella partita non gli era piaciuta. "Chiaramente ero soddisfatto della prestazione, la parte finale potevamo e dovevamo farla meglio. Nella parte iniziale è stata un po' complicata ma ci sono i meriti di una Samp che ci è venuta addosso, creando qualche situazione. Come atteggiamento però eravamo dentro la gara, mentre nell'ultimo quarto d'ora dopo il 3-0 siamo andati un po' a risparmio energetico. Noi invece dobbiamo sempre spingere. Domani ci sarà un bellissimo ambiente, c'è unione tra noi e i tifosi. Sono molto contento, dobbiamo rispondere sul campo"

Spingere anche nel derby. "La partita dell'andata è indicativa, con questo calendario nuovo è molto recente. A Palermo hanno anche fatto una buonissima gara, ma a noi le indicazioni ce le dà la gara d'andata al Tardini. Una squadra che nella zona centrale riesce a sviluppare velocemente perché ha tanti giocatori di qualità, è molto verticale. La partita dell'andata è ancora fresca, al di là di chi gioca in casa o meno, ci ha diverse indicazioni, dovremo fare sicuramente meglio. Per i ragazzi è sempre complicato accettare un ruolo secondario. Benek e Partipilo stanno bene, Camara ha ripreso una buona condizione, Colak spinge. Tutti stanno bene e devono continuare a mantenere un livello alto. La difficoltà spetta a me nelle scelte. Il Parma deve saper vivere la partita, saper fare le due cose. Attaccare e creare, e cercare il gol. Non deve essere un obiettivo solo degli attaccanti, ma di tutti quelli che scendono in campo. Dal mercato? Vorrei che il gruppo mantenga questa identità, non ci sono esigenze e il vero mercato nostro è lavoro e continuità. La programmazione del club è il vero acquisto".