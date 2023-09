Parma-Reggiana LE ULTIME | Fuori Sohm, dentro Bernabé con Mihaila

Trecentoventinove domeniche dopo è ancora derby. È ancora Parma-Reggiana, la partita più attesa della stagione. Non vale l'anno, probabilmente servirà a indicarne la direzione. Davanti, Pecchia e soci si ritroveranno più di 16mila spettatori, il pubblico delle grandi occasioni. Mai prima di oggi, il Tardini aveva aperto i suoi cancelli per accogliere così tante mani da quando il Parma è in Serie B. Migliaia di occhi desiderosi di rivedere certe gesta, migliaia di teste dentro le quali scorreranno le immagini di Baraye che spinge la palla in rete sotto l'acquazzone. Roba recente. Emozioni vivide che si rincorrono nel tempo e che nel 1986 avevano il volto di Signorini, nel 1990 i capelli lunghi di Osio e Melli, abili a spingere il Parma nel grande calcio. Dove il club crociato rimase per un bel po', mentre dall'altra parte i cugini lentamente indietreggiavano e in maniera del tutto inconsapevole si preparavano a guardare il Parma alzare trofei nazionali e continentali. Mentre si acuiva la rivalità, la favola si riempiva di pagine: la provincia che si è spinta per anni oltre il campanilismo di confine che oggi, dopo duemilatrecentonove giorni torna come tema di stretta attualità. E cronaca, purtroppo, perché siamo ancora lontani dal far diventare una partita di calcio solo una partita di calcio. In questa fantastica cornice che si appresta a contenere tutto quello che si cela dietro la parola derby, c'è anche il grande dispiegamento di forze disposto dalla Questura di Parma, mirato a contenere possibili incidenti fuori dal campo.

Dentro, neanche a dirlo, si gioca per i tre punti. Il Parma ha vinto nove delle ultime 11 gare in Serie B, incluse le sei più recenti stabilendo il record di successi consecutivi per i crociati nel campionato cadetto. Vietato fermarsi sul più bello per Pecchia e soci, chiamati a vincere il campionato e a lasciare al più presto la cadetteria. Tre vittorie in tre partite sono un buon inizio, ma c'è da viaggiare a velocità costante. A cominciare da oggi. Rispetto a Pisa cambierà qualcosa: potrebbe tornare Circati al centro della difesa con Osorio. In mezzo al campo si rivede Hernani dal 1' al fianco di Estevez. Il dubbio più grande riguarda l'attaccante: ?olak, reduce dal gol pesantissimo all'Arena, o Bonny che martedì ha regalato una prova di sostanza e qualità, incluso il gol del momentaneo 1-0? Un bel problema da risolvere per Pecchia, che può decidere in totale tranquillità anche se affidare le chiavi della partita a Bernabé dal 1' o puntare sulla forza di Simon Sohm, redivivo proprio grazie al lavoro straordinario dell'allenatore di Formia. Che, trecentoventinove domeniche dopo può aggiungere il suo nome alla storia del Parma.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Hernani; Benedyczak, Bernabé, Mihaila; Bonny. All: Pecchia.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Rozzio, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma; Lanini, Pettinari. All: Nesta.