Vigilia contro lo Spezia, Pecchia: "Meritiamoci questo privilegio"

Il Parma entra nell'ultimo rettilineo a velocità rallentata. La distanza di sicurezza è ancora rassicurante, ma l'idea di Fabio Pecchia è quella di seminare ancora un po' chi sta dietro. Per vivere un finale sereno. "Il lavoro va continuato, la partita è domani poi ce ne sono altre cinque. C'è un mese di lavoro. La squadra deve continuare a costruire e a lavorare. C'è entusiasmo e voglia di meritarci questa posizione di classifica. Questo richiede sforzo: sia fisico che mentale. Ma questa situazione va affrontata con grande equilibrio. I giocatori devono viverla come un grande privilegio. L'entusiasmo va tenuto vivo, ma la leggerezza conta di più. Alla fine è una partita di calcio e, come tale, va interpretata". La pressione si stempera dando sfogo sul campo e sfoggio delle qualità che il Parma è arrivato a dimostrare nel corso di un campionato straordinario. "La nostra intenzione è quella sempre di continuare: mettere la formazione più forte per vincere le partite. E a regalare emozioni". A proposito di emozioni: in ritiro in serata sono attesi i tifosi: un abbraccio collettivo davanti alla sede del Club per una vicinanza che non è mai mancata. Segno di quanto sia importante la posta in palio.

La vittoria manca da due partite, ma l'allenatore si è detto comunque soddisfatto di quanto ha visto fino a qui: "A Bolzano ho visto una squadra solida, per esempio, mi è piaciuta e la prestazione è stata importante. Anche contro il Catanzaro. Sono arrivate tante conclusioni in queste due partite ma non i gol, abbiamo trovato traverse, portieri migliori in campo. Dobbiamo continuare e insistere perché il gol arriverà. Mancherà Bernabé? Ho altre opzioni, quella di avere un centrocampista o due giocatori un po' più offensivi. Stanno tutti bene, abbiamo tutta la rosa a disposizione. Mi piace la squadra che mantenga il suo entusiasmo. Vogliamo continuare a creare emozione".

Lo Spezia è avversario tosto, ma il Parma ha bisogno di svoltare: "Verrà qui a fare le cose che sa fare, non cambierà secondo me. Viene da una serie di risultati positivi e sta bene. Sicuramente nella zona esterna servono giocate di velocità, rischiare giocate di prima e quando ci si trova in porta bisogna rischiare".