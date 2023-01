stefano manotti in radio con "borsa nera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday “Borsa nera” è il nuovo singolo del cantautore parmigiano Stefano Manotti, un brano intenso, che tratta il tema della fine di una convivenza e che fa riflettere sulla fragilità di qualsiasi relazione, seppur duratura. Da una parte la presa di coscienza della nostra eterna instabilità e precarietà esistenziale, dall'altra la necessità che ci spinge verso la continua ricerca. Il tutto viene descritto con immagini concrete, efficaci ed una poeticità votata al quotidiano. Arrangiamento e mixing: Giulio Carmassi; Produzione Esecutiva e mastering: Paolo Schianchi e OmniaMusica Recording Studio; Copertina: Krisel Castillo Biografia Stefano Manotti è un cantautore, compositore e chitarrista italiano. Nel marzo 2021 pubblica il primo singolo dal titolo "Scorte d'amore", con l'etichetta Soulgem Records. Nello stesso mese entra a far parte dell'Innovatorio di Musica "Your Music Lab", associazione e programma di scambio internazionale, creata da Paolo Schianchi per riunire i maggiori giovani talenti italiani. A settembre 2021 pubblica due singoli "Cercarmi" e "Dove Andare", iniziando ufficialmente la sua collaborazione, che durerà in tutti i lavori successivi, con Giulio Carmassi (ex Pat Metheny Group) dal lato degli arrangiamenti e con lo stesso Paolo Schianchi per la produzione esecutiva. A maggio 2022 esce il suo primo EP “Ideale”, per il quale ottiene recensioni favorevoli della critica, che ne esalta la rara formalità ed il valore poetico. Ad agosto 2022 condivide il palco con Enrico Ruggeri, nell’ambito dell’Innovatorio Festival.