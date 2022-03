Il Comune di Parma in prima linea per l’emergenza profughi dall’Ucraina

Il Comune di Parma in prima linea per fronteggiare l’emergenza profughi provenienti dall’Ucraina: in accordo con Prefettura e Regione ha dato disposizioni affinché l’ufficio Informastranieri di via Cecchi 3 svolga un ruolo di coordinamento a livello territoriale.

La necessità di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale e regionale, a seguito della grave crisi internazionale in atto, vede infatti il coordinamento tra Prefetture, Sindaci e Regioni, prevedendo l’accoglienza in via prioritaria nel Sistema di accoglienza e integrazione – Sai, o nei Centri di accoglienza straodinaria – Cas.

L’ufficio Informastranieri del Comune di Parma farà quindi da riferimento rispetto a eventuali arrivi e ospitalità e coordinerà le successive indicazioni per le pratiche sanitarie e le segnalazioni in Prefettura. Inoltre, raccoglierà le disponibilità dei cittadini di Parma a accogliere o mettere a disposizione eventuali alloggi.

“L'ufficio Informastranieri sarà il punto di raccolta degli accessi per i cittadini ucraini appena arrivati sul territorio - ha precisato l’assessora al Welfare Laura Rossi - Fornirà servizi di informazione e raccolta dati finalizzati alla registrazione, alle procedure di vaccinazione e eventualmente all'accoglienza degli stessi. Il servizio riceverà inoltre le disponibilità dei cittadini di Parma per accogliere o mettere a disposizione eventuali alloggi per i cittadini ucraini”.