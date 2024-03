Avis Sorbolo e Poliambulatorio città di Collecchio insieme per gli incontri con la salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

I Giovedì della Salute tornano a Sorbolo per una nuova edizione. Avis Sorbolo in collaborazione con Poliambulatorio Pacc, invita tutti i donatori e i cittadini alla rassegna dedicata alla salute. Quest'anno saranno affrontati temi cruciali come Il benessere in menopausa, la salute della prostata e la salute dell'orecchio. A partire da giovedì 28 marzo, i cittadini avranno l'opportunità di approfondire e confrontarsi con esperti sulla salute, la prevenzione e la cura presso la “Sala Clivio” del Centro Sociale in via Gruppini 4 a Sorbolo. Frutto della collaborazione tra Avis Provinciale Parma e PACC Poliambulatorio Città di Collecchio, gli incontri si terranno dalle ore 21:00 il 28 marzo, il 18 aprile e il 9 maggio a Sorbolo. La rassegna primaverile dei "Giovedì della Salute" prevede un ciclo di tre appuntamenti gratuiti aperti a tutti, e vanta il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani e la collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito di Sorbolo. Durante gli incontri, i medici specialisti del PACC affronteranno temi legati alla prevenzione e al benessere, rispondendo alle domande dei cittadini presenti. Gli argomenti trattati includeranno: - BENESSERE IN MENOPAUSA: Sarà dedicato alla sensibilizzazione della popolazione, in particolare femminile, riguardo alla menopausa. Gli specialisti affronteranno le principali problematiche e i disturbi ricorrenti, gli aspetti psicologici, le buone abitudini alimentari, l'importanza dell'attività fisica e le opzioni terapeutiche più innovative. Gli intervenuti potranno confrontarsi con: Dott.ssa Patrizia Greci, Ginecologa, Dott. Alberto Vincenzi, Biologo Nutrizionista e Dott.ssa Giulia Danelli, Fisioterapista. - SALUTE DELL'ORECCHIO: In questo incontro, si affronterà il tema della prevenzione dell’udito e dell’importanza dei controlli periodici e verranno presentati gli esami più idonei per misurare la soglia uditiva e riconoscere la diminuzione dell'udito sin dai primi sintomi in modo da poter intervenite tempestivamente e con maggiore efficacia. Ad approfondire il tema: Dott. Lorenzo Lauda, otorinolaringoiatra del Gruppo Otologico di Piacenza, Il primo Centro in Italia per la cura dell'orecchio medio e per impianti cocleari guidato dal Prof. Mario Sanna, da quest’anno presta la sua assistenza presso il PacC - SALUTE DELLA PROSTATA: In questo incontro, sarà affrontato il tema della salute al maschile, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento del tumore della prostata. Gli specialisti presenti saranno: Dott. Andrea Prati, Urologo e Andrologo e Dott. Francesco Saverio Mastrapasqua, Dirigente medico specialista in radiodiagnostica presso U.O.C di Radiologia Ospedale di Vaio Fidenza. Siamo felici di confermare la nostra partnership con Avis Provinciale Parma, attiva dal 2018 – ha spiegato la dottoressa Barbara Bocci, Responsabile Marketing e Comunicazione del PacC -, questa iniziativa è nata per diffondere la cultura della salute e della prevenzione nel territorio. I temi trattati e gli specialisti coinvolti sono stati scelti in collaborazione con Avis Sorbolo, ascoltando le esigenze dei donatori. Il PacC vuole contribuire alla divulgazione corretta e completa della salute e della prevenzione delle malattie Il Presidente di AVIS SORBOLO Matteo Allodi Siamo entusiasti del successo delle precedenti edizioni degli incontri con la salute, in collaborazione con il PacC. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno nel promuovere la salute dei donatori. Ringraziamo il PacC e tutti coloro che hanno collaborato e parteciperanno anche a questa edizione. L'unione fa la forza. Auspichiamo una grande partecipazione. La Presidente Monica Maffini e la consigliera Roberta Avvanzini, del CENTRO SOCIALE SORBOLO che ospiterà gli incontri, Siamo felici di mettere a disposizione il nostro centro per questi incontri dedicati a temi così importanti. Ci fa piacere contribuire alla diffusione di informazioni cruciali per la salute, coinvolgendo sia uomini che donne di diverse età l’Assessore alle Politiche sociosanitarie del comune di Sorbolo-Mezzani, Sandra Boriani Sono lieta di confermare il patrocinio del Comune di Sorbolo-Mezzani per questi incontri dedicati alla salute. La serialità di queste iniziative testimonia l'importanza e il coinvolgimento del pubblico, dimostrando il costante impegno della nostra comunità verso la promozione della salute e il benessere dei nostri cittadini L'evento è reso possibile grazie all'impegno e alla collaborazione di entrambe le organizzazioni e si propone di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute e il benessere della comunità. Ampio spazio verrà lasciato alle domande dal pubblico. Le serate sono gratuite ed a ingresso libero. Per info: 333.6505380 PROGRAMMA: 28 marzo h 21:00 BENESSERE IN MENOPAUSA - Dott.ssa Patrizia Greci, Ginecologa PacC - Dott. Alberto Vincenzi, Biologo Nutrizionista PacC - Dott. Ssa Giulia Danelli, Fisioterapista PacC. 18 aprile h 21:00 SALUTE DELL’ORECCHIO Dott. Lorenzo lauda, Otorinolaringoiatra del Gruppo Otologico di Piacenza 9 Maggio h 21:00 SALUTE DELLA PROSTATA Dott. Andrea Prati, Urologo e Andrologo PacC Dott. 