Montanara, è emergenza furti in appartamento: dieci nelle ultime due settimane

E' emergenza furti in appartamento al quartiere Montanara, così come in altre zone della città, dalle frazioni di Alberi e Vigatto al quartiere Cittadella. Nelle ultime due settimane infatti i furti denunciati alle autorità competenti, solo in quartiere, sono stati una decina. Da via Ognibene a via Langhirano, passando per via Carmignani e via Silicato: i ladri sono tornati a colpire all'interno delle abitazioni.

L'ultimo colpo nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre in via Lago Verde, di fronte al circolo del rugby. La modalità di azione è simile: prima l'ingresso dopo la forzatura di una finestra, poi il raid di pochi minuti alla ricerca di contanti ed oggetti preziosi. Su questi casi indagano i carabinieri di Parma, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio i colpi per arrivare all'identificazione dei responsabili. In alcuni casi i proprietari si trovavano fuori di casa, magari all'orario di cena, in altri erano in casa e stavano cenando, come nel furto di via Ognibene.

L'Associazione Controllo di Vicinato del quartiere Montanara consiglia, in casi di furti in abitazione in cui ci si trova ad avere a che fare con i ladri, di non cercare la colluttazione ma di lasciare che il malvivente se ne vada il prima possibile, chiamando poi le forze dell'ordine per l'intervento.