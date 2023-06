Incendio a Sanguinaro: non si esclude l'ipotesi del rogo doloso

Non si esclude l'ipotesi del rogo doloso per quanto riguarda il maxi incendio, che si è sviluppato dieci minuti prima della mezzanotte di giovedì 22 giugno a Sanguinaro, frazione del comune di Fontanellato, nell'area esterna della ditta Repal, che si occupa della produzione di pellet. A fuoco circa 10 mila bancali, che si trovavano accatastati nel cortile dell'azienda in via Don Milani 28 e 30. Completamente distrutto dalle fiamme anche un tir della ditta, che si occupa del trasporto dei materiali e che si trovava nell'area avvolta dalle fiamme. Sul posto, la mattina del 23 giugno, anche i tecnici dell'Arpae che hanno effettuto i rilievi per quanto riguarda la qualità dell'aria. I risultati verranno diffusi nei prossimi giorni.

Fiamme alte decine di metri e visibili da centinaia

I vigili del fuoco, in arrivo da Parma, Fidenza, Langhirano, Fiorenzuola d'Arda e Piacenza, hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme, alte decine di metri e visibili da centinaia di metri di distanza dalla zona della via Emilia e dai paesi limitrofi, come mostrano le immagini che abbiamo realizzato con il drone. Dalla caserma dei vigili del fuoco di Parma sono partite quattro squadre con i mezzi al seguito, tra cui alcune autobotti. Alle sei di mattina il rogo è stato spento: da quell'ora gli operatori del 115 sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area, che comprende tutto il cortile della ditta Repal.

Le indagini sulle cause: al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno il dolo

I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, insieme al comando dei vigili del fuoco di Parma, stanno portando avanti le indagini per cercare di stabilire le cause del maxi incendio. Già da ieri notte i militari del nucleo radiomobile di Fidenza e quelli del comando di Parma sono arrivati sul posto per gestire la situazione ed hanno effettuato alciuni sopralluoghi. Nelle prime ore della mattinata del 23 giugno i carabinieri hanno effettuato alcune verifiche tecniche. Al momento si lavora a 360 gradi e non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del rogo doloso. Non ci sarebbero, al momento, elementi concreti che confermerebbero l'ipotesi dolosa, ma le indagini sono ancora in corso.

A fuoco 10 mila bancali, ferrovia chiusa fino alle 4 di notte: temperature oltre i 700 gradi

A prendere fuoco circa 10mila bancali in legno che erano accatastati all'esterno dell'edificio in cui ha sede la ditta e un tir, utilizzato per il trasporto del materiale. L'incendio ha provocato anche alcune conseguenze sulla viabilità, oltre a quelle dovute ai tanti curiosi che, tra mezzanotte e l'una, si sono fermati nei pressi della via Emilia, per guardare e fare foto. E' stata infatti disposta la chiusura del tratto ferroviario Milano-Bologna, poi riaperto alle 4 di stamattina. Le temperature rilevate con la termocamera dei vigili del fuoco hanno superato i 700 gradi.

Danni per decine di migliaia di euro

E' ancora troppo presto per fare una stima dei danni dovuti all'incendio che ha distrutto circa 10 mila bancali, stoccati nel cortile della ditta Repal, che si occupa della produzione di pallet e gestisce l’intera filiera, dalla vendita dei pallet fino al loro ritiro e alla rigenerazione dei pallet usati. Secondo le prime informazioni i danni si aggirerebbero intorno a qualche decina di migliaia di euro. Oltre ai 10 mila bancali è andato a fuoco anche un tir, che veniva utilizzato per il trasporto e il servizio di consegna dei pallet.