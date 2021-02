Parma torna in zona arancione da domenica

Come ampiamento previsto Parma ritorna in zona arancione a partire da domenica 21 febbraio. La conferma arriva dall'ordinanza del Ministro della Salure Roberto Speranza, in vigore dal 21 febbraio, alla luce delle ultime valutazioni della cabina di regia e del Comitato tecnico scientifico. ll nostro territorio, quindi, passa di nuovo dalla zona gialla a quella arancione.

La cabina di regia che si è riunita nella mattinata di venerdì 19 febbraio ha stabilito, dopo l'analisi dei dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità - il passaggio del nostro territorio e della Regione Emilia-Romagna da giallo ad arancione. L'Emilia-Romagna, infatti, ha un indice Rt sopra l'1, esattamente l'1,06.

Parma arancione: il grido di rabbia di commercianti e gestori di locali

L'ipotesi, che oggi si è verificata come previsto, del passaggio di Parma e provincia dalla zona gialla a quella arancione aveva creato frustrazione e rabbia tra i tanti commercianti che, dopo alcuni giorni di respiro per il fatturato, vedevano all'orizzonte la possibilità dell'imposizione di nuove chiusure. Con il passaggio alla zona arancione quei timori sono diventati concreti: resta da capire se dovranno abbassare le serrande già da domenica 21 o se dal giorno dopo, lunedì 22 febbraio. La domenica, per i gestori di pub, pizzerie e ristoranti, è un giorno prezioso, soprattutto in questo periodo in cui la chiusura era stabilita per le ore 18.