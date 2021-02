Parma da gialla ad arancione: la città attende la decisione per oggi

Oggi, venerdì 19 febbraio, si decide sul passaggio - molto probabile - di Parma e provincia in zona arancione, così come tutta la regione Emilia-Romagna. Sarà infatti un'ordinanza del Ministro della Salure Speranza a stabilire il passaggio di alcune regioni in zona rossa o arancione, a partire da domenica 21 o da lunedì 22 febbraio. Tra i commercianti della città i sentimenti prevalenti sono rabbia e sconcerto mentre i gestori di pub, pizzerie e ristoranti chiedono la possibilità di tenere aperto a pranzo, anche durante i giorni di zona arancione.

Un'ipotesi, questa, ventilata nei giorni scorsi ma che non sembra, oggi, troppo probabile. Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti invece è tranquillo e considera normale il passaggio, soprattutto dopo i giorni di zona gialla. Non temete - è come se dicesse - dobbiamo pazientare ancora un pò ma siamo pronti per ripartire. La stessa sensazione di molti commercianti e impreditori che hanno deciso di continuare a investire e di fare di tutto per tenere aperto.