laghi, d'alberto per la tripletta

Apre i battenti la Coppa Rally ACI Sport di seconda zona, assieme ad un nutrito gruppetto di serie annesse, e nella sede di Collecchio Corse si stanno ultimando i preparativi per la prima trasferta ufficiale dell'anno con il prossimo Rally dei Laghi. L'appuntamento con la classica del varesotto vedrà ai nastri di partenza anche Luca D'Alberto, iscritto in extremis a causa degli ormai noti problemi relativi al serbatoio di sicurezza. Il pilota di Porto Valtravaglia può così gioire, ancora prima del via, per il solo fatto di esserci. “Grazie alla proroga sulla questione serbatoio” – racconta D'Alberto – “sono riuscito ad organizzarmi, all'ultimo minuto disponibile, per poter essere presente nella mia gara di casa. Sono già felice di questo perchè ci tenevo particolarmente a non saltarla. Onestamente del risultato mi interessa relativamente, in questo frangente, perchè correre sulle strade dove sono cresciuto è un qualcosa che va ben oltre i trofei che si possono mettere in bacheca. Sono emozioni forti e difficilmente descrivibili. Solo chi può correre a casa propria sa cosa intendo.” Pur dichiarandosi apertamente disinteressato alla classifica il portacolori della scuderia con base a Felino ha spesso ben figurato al Laghi, partendo dalla doppietta targata 2017 e 2016. “È da un po' di stagioni che stiamo rincorrendo il detto non c'è due senza tre” – sottolinea D'Alberto – “ma non siamo ancora riusciti a raggiungere il terzo successo al Laghi. Qui abbiamo raccolto tanti bei risultati ed oltre alle vittorie, del 2017 e 2016, mi ricordo anche il terzo dell'edizione 2022 e del 2019. Sarebbe bello poter iniziare la stagione sul podio.” Sempre al volante della sua Peugeot 106 Rallye, in versione gruppo N, D'Alberto dovrà purtroppo fare a meno dell'inseparabile Nicoletta Ferrando, costretta a passare il turno, ed il sedile di destra sarà affidato ad una conoscenza di vecchia data, Luciano Piazza. “Avendo definito la partecipazione al volo” – aggiunge D'Alberto – “Nicoletta non è riuscita a gestire i propri impegni di lavoro, a causa del mio poco preavviso, quindi avrò al mio fianco Luciano Piazza. Non abbiamo mai corso assieme ma ci conosciamo da parecchio tempo.” Due le giornate di gara, ad iniziare da un Venerdì 24 Febbraio che vedrà la sfida racchiusa nella sola speciale spettacolo “Magugliani Arena” (1,60 km), da affrontare nel tardo pomeriggio. Sei i tratti cronometrati previsti al Sabato seguente, tre da ripetere per due passaggi, con “Sette Termini” (9,70 km), “Valganna” (8,10 km) e “Cuvignone” (14,70 km) a completare il programma. “Conosciamo bene la tipologia di speciali che avremo davanti a noi” – conclude D'Alberto – “ma il meteo sembra essere molto incerto. Speriamo di non trovare la neve sopra i passi.”