Vigilia contro il Benevento, Iachini: "Non basta il mercato, serve il lavoro per risalire"

Ora tocca a Beppe: a mercato concluso, Iachini ha tirato una linea e ha tenuto un discorso a tutti: "Magazzinieri, calciatori, staff. Tutti dobbiamo remare dalla stessa parte. Tutti concentrati e tutti compatti per poter spingere. Uniti, si superano le difficoltà". Nella testa del mister c'è tutto per provare la risalita. Ma da solo il mercato non basta. "Non può bastare. Serve lavorare tanto, dare la possibilità ai nuovi di inserirsi. Ad esempio Simy e Pandev sono con noi da pochi giorni. Simy è reduce dal covid, è stato positivo dieci giorni fa. Ma solo loro possono sapere come stanno, glielo chiederò alla vigilia. Quando siamo partiti l'ho detto subito: a gennaio non è sempre facile fare tutto, nel complesso però abbiamo fatto il massimo per inserire calciatori che potessero dare un po' di tasso tecnico in più, lo spessore dal punto di vista dell'esperienza. Abbiamo aggiunto qualche gol con Simy, abbiamo preso Pandev che ha qualità. In queste partite abbiamo creato tanto, in alcune circostanze siamo stati ingenui, ma abbiamo voluto di proposito inserire dei ragazzi che possano darci qualcosa in più da questo punto di vista. Dobbiamo inserire i nuovi, dobbiamo recuperare giocatori come Cassata, Costa, Coulibaly.

Abbiamo perso Inglese e Benedyczak si è allenato poco questa settimana. Serve la scintilla per riattivare l'entusiasmo in questo gruppo. Solo così possiamo pensare di risalire la classifica. Il problema è anche mentale. Quando un gruppo retrocede, anche se ne mandi via sei o sette e ne resta qualcuno, quelli che arrivano se non hanno il pensiero positivo rischiano di subire la retrocessione di riflesso". Il cambio di rotta sul mercato, che ha visto il Parma impegnarsi per cercare esperienza, Beppe Iachini lo spiega così: "Ho lavorato un mese e mezzo con questi ragazzi - dice Iachini in conferenza - senza partite non è semplice riprendere la condizione. Abbiamo parlato con la società, ho capito che bisognava crescere sul piano della personalità. Sbagliamo magari delle scelte negli ultimi metri. Ho cercato di far capire quanto sia importante allenarsi - anche per i giovani - con questi giocatori forti. Ad esempio, quando si calcia in porta si calcia, non si tira. Si mirano gli angoli. Sono segreti di tattica individuale. Oosterwolde ha un grande potenziale, ad esempio, ma ci dobbiamo lavorare. Vogliamo creare un gruppo competitivo anche più avanti, oltre che risalire la classifica".