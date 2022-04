Promozione, Girone B: Sorbolo ancora sconfitto, Terme Monticelli vola

Incredibile la rimonta del Terme Monticelli che ieri ha vinto ancora e lo ha fatto in casa della Vianese trovando il sorpasso in classifica e addirittura la sesta posizione. Ora, anche se rimane viva la paura per i play out che distano solo tre punti, i biancocelesti possono anche provare a sognare in grande essendosi portati incredibilmente ad un solo punto dai play off dal momento che il Vezzano, quinto, ha perso ieri in casa contro la Riese.

Niente da fare invece per il Sorbolo che, dopo la sconfitta maturata in casa del Fabbrico, a quattro partite dalla fine si trova ancora ultimo a nove punti, ancora otto dalla penultima, il Luzzara, che ha perso in casa contro la Scandianese Casalgrandese. Sugli altri campo il Boretto ha battuto per 2-1 il Baiso Secchia, Castellarano e Brescello hanno pareggiato per 1-1 e infine il Montecchio ha battuto per 2-1 il Guastalla.