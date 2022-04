Promozione, Girone B: il Terme Monticelli entra nei play off, male il Sorbolo

Continua la grande cavalcata del Terme Monticelli che si è portato in zona play out sorpassando il Vezzano grazie alla vittoria ottenuta ieri contro il Castellarano. I biancocelesti stanno sorprendendo e non hanno ancora perso da quando è ricominciato il campionato nel 2022. Ora sono ancora nove i punti a disposizione, ma c’è una posizione da difendere, oltre che un quarto posto ancora abbordabile con la Scandianese Casalgrandese distante solo tre punti.

Notte sempre più buia per il Sorbolo che ha perso anche in casa contro la Vianese ed è rimasto bloccato a nove punti, con il Luzzara (sconfitto a sua volta in casa della Riese) che mantiene otto punti di vantaggio con solo nove punti ancora in palio. Sugli altri campi il Vezzano ha pareggiato in casa del Baiso Secchia, tra Guastalla e Boretto è terminata per 1-1, il Brescello ha vinto in casa per 3-1 contro il Montecchio e la Scandianese Casalgrandese ha vinto per 2-0 contro il Fabbrico che ha perso terreno dal Boretto capolista.