Promozione, Girone B: un punto per i termali, ancora ko il Sorbolo

Pareggia il Terme Monticelli in casa del Vezzano, ma si allontana dalla salvezza diretta dal momento che la sestultima, il Brescello, ha trovato i tre punti nell’anticipo del sabato contro il Luzzara. Ora per i biancocelesti sono quattro i punti da recuperare per sperare di non dover giocare i play out. Sempre più compromessa invece la situazione del Sorbolo che perdendo in casa per 1-4 contro il Baiso Secchia, è rimasto ultimo con cinque punti sulla penultima, quando mancano sempre meno partite. Sugli altri campi il Boretto ha vinto contro il Castellarano per 3-0, mentre il Fabbrico non è andato oltre il pareggio in casa contro il Guastalla. La Scandianese Casalgrandese si è imposta per 3-1 contro la Riese e tra Vianese e Montecchio è finita in parità.