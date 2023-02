Noceto - Vigolo Marchese 1 - 0 | Decide Zafferini nella ripresa

Bella vittoria del Noceto che si riporta in zona tranquilla dopo l’1-0 ottenuto questo pomeriggio in casa contro il Vigolo Marchese. Il primo tempo è stato equilibrato e la partita è stata decisa da un gol al 70’ firmato da Zafferini che ha permesso ai gialloblù di esultare e di mettere punti in cascina per la salvezza tranquilla con vista sui play off.