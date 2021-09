Torna il campionato di Eccellenza per la seconda giornata del Girone A con cinque parmensi impegnate. Ne giocheranno solo quattro domani dal momento che la Piccardo osserverà il turno di riposo dopo aver vinto la prima per 3-0 contro l’Agazzanese. Il Colorno, che arriva da una sconfitta casalinga contro il Campagnola, è già in cerca di riscatto ed ospiterà il Rolo reduce da un pareggio contro la SanMichelese che domani ospiterà allo ‘Zanti’ il Salsomaggiore; questi ultimi nella prima di campionato avevano pareggiato per 1-1 nel derby contro la Fidentina. I granata cercano perciò la prima vittoria nella gara che disputeranno domani in casa contro la Modenese dopo che questa ha pareggiato per 2-2 domenica scorsa contro il Real Formigine. Per quanto riguarda il Felino, la prima gara in casa, dopo la vittoria sul campo del Bibbiano, sarà contro il Nibbiano&Valtidone che debutta domani in campionato dopo il turno di riposo della scorsa settimana. Le altre partite di giornata saranno Agazzanese-Arcetana, Cittadella Vis Modena-Campagnola e Real Formigine-Bibbiano San Polo.