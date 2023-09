Promozione, Girone A: vince solo il Felino, tanti i pareggi

Solo il Felino, tra le parmensi del Girone A di Promozione, porta a casa i tre punti nella seconda giornata di campionato, così a pieni punti in classifica rimane solo la Gotico Garibaldina che ieri ha vinto per 2-0 contro il Carignano, fermo così a tre punti.

Sale invece a tre punti proprio il Felino che aveva perso nella prima uscita e che ieri si è imposto sul Carpaneto Chero. Il Noceto rimane a quattro punti con Campagnola, Bobbiese e Sarmatese dopo il pareggio per 2-2 proprio contro i rosanero reggiani.

Pareggio anche per Il Cervo che contro il Boretto conquista il primo punto in classifica, mentre sale a due lunghezze il Fornovo Medesano dopo il pareggio in casa della Sarmatese. Rimane a uno il Real Sala Baganza, sconfitto ieri dall’Alsenese.

Sugli altri campi la Pontenurese ha battuto per 2-1 a domicilio il Luzzara, stessa sorte per la Bobbiese in casa della Riese. Ancora un 2-1 esterno in favore del Castellana Fontana sul campo della Sammartinese.