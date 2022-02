Promozione, Girone B: Terme Monticelli torna a vincere, pari per il Sorbolo

Ancora una giornata positiva per le due parmensi del Girone B di Promozione. Il Terme Monticelli torna alla vittoria e muove la classifica, approfittando dei pareggi delle dirette concorrenti. Dopo il pareggio ottenuto settimana scorsa nel ritorno in campo dopo la lunga sosta, i biancocelesti si sono imposti in casa del Fabbrico, facendo perdere la testa della classifica ai reggiani. Ora la salvezza diretta sembra un’opzione possibile.

Discorso diverso per il Sorbolo che ha dato continuità di risultati alla vittoria di domenica scorsa con un buon pareggio casalingo contro il Brescello. La situazione di classifica rimane grave, ma con questi quattro punti in due partite, si può anche pensare di raggiungere i play out. Sugli altri campi il Boretto ha battuto la Vianese a domicilio, Luzzara e Castellarano hanno pareggiato per 1-1, la Riese si è imposta sul Baiso Secchia, Scandianese Casalgrandese e Guastalla hanno pareggiato per 2-2 e infine il Vezzano ha battuto per 3-1 il Montecchio.