Eccellenza, Girone A: Colorno e Salso da tre punti, Fidentina ancora a secco

Non molla il Cittadella che continua la sua marcia in vetta alla classifica dopo la vittoria di misura ottenuta nella quarta giornata in casa della Fidentina che rimane invece ultima ancora a zero punti. A seguire la capolista, a due punti di distanza, ci sono il Colorno, ieri vincente per 2-0 dopo una bella prestazione in casa del Faro, e l’Agazzanese che ha vinto con un bel 4-2 a Fabbrico.

Provano a rimanere sulla scia anche le altre pretendenti, ovvero Salsomaggiore (2-1 in casa del Brescello Piccardo), Nibbiano&Valtidone fermata ieri in casa sul 3-3 dalla Virtus Castelfranco e Correggese, attualmente sesta a sette punti dopo la vittoria in casa della Bagnolese (altra squadra ancora a zero insieme alla Fidentina).

A sette punti è salita anche La Pieve Nonantola dopo la vittoria casalinga contro il Rolo per 1-0, mentre Real Formigine e Terre di Castelli si sono annullate a vicenda finendo a reti inviolate e rimanendo entrambe un po’ attardate a cinque punti. Lo scontro diretto nei piani bassi tra Zola Predosa e Montecchio è terminato per 0-0.