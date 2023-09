Promozione, Girone A: Il Cervo ultimo, prima vittoria per il Fornovo Medesano

Terminata con posticipo delle 18 la quarta giornata del Girone A di Promozione che ha visto le sei parmensi affrontarsi vicendevolmente in tre derby. A Noceto è stato il Carignano ad avere la meglio vincendo per 2-1 e lasciando così i gialloblù con qualche pensiero di classifica.

Real Sala Baganza fermato a domicilio di misura dal Fornovo Medesano che ha trovato la prima vittoria in questo campionato. Infine alle 18 il Felino è andato sotto in casa del Cervo rimontando poi per 2-1. Neroverdi fermi a due punti, ultimi in classifica.

Sugli altri campi l’Alsenese ha vinto per 3-2 in casa del Carpaneto Chero; vittoria esterna anche della Bobbiese sul campo del Castellana Fontana, mentre la Gotico Garibaldina continua la marcia trionfale con la vittoria casalinga per 3-0 contro la Pontenurese. Due pareggi per 1-1 in Riese-Campagnola e Sammartinese-Boretto, infine il Luzzara ha vinto per 4-2 in casa della Sarmatese.