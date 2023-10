Promozione, Girone A: che salto del Sala Baganza, bene il Medesano

Buoni i risultati delle parmensi del Girone A di Promozione, ad eccezione di due squadre che invece perdono e rischiano di inguaiarsi. In particolare il Noceto, che sembrava essere partito discretamente, si ritrova ora in zone poco tranquille dopo la sconfitta in casa dei cugini del Fornovo Medesano che stanno facendo un percorso inverso e, dopo qualche difficoltà iniziale, hanno inanellato due vittorie consecutive che li hanno portati ai margini dei play off e a quattro punti dalla vetta.

A soli due punti dalla capolista invece si è portato il Carignano che ha vinto in casa contro la Sammartinese e ora tallona Alsenese (vincente per 6-2 contro la Riese) e la Gotico Garibaldina che per la prima volta non ha vinto, anzi a sorpresa è stata sconfitta dal Real Sana Baganza per 2-1 e ora i parmensi neopromossi si trovano a sette punti a metà classifica.

Bellissima vittoria anche del Cervo che ha vinto lo scontro diretto in casa della Pontenurese nell’anticipo del sabato e ha sorpassato gli avversari di giornata in classifica portandosi a cinque punti, ancora in acque poco tranquille, ma con la forza di aver conquistato la prima vittoria in campionato.

Sconfitta interna invece per il Felino, sorpassato dal Castellana Fontana, ma comunque fermo a metà classifica. Sugli altri campi il Boretto ha vinto di misura con la Sarmatese, il Campagnola ha perso in casa con la Bobbiese per 1-3, mentre Luzzara e Carpaneto Chero hanno pareggiato per 0-0.