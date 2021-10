Eccellenza, Girone A: ancora un big match per la Piccardo, Salso a Formigine da capolista

Andrà in casa del Cittadella la Piccardo per risollevarsi dalla sconfitta contro il Colorno; il Felino e la Fidentina giocano in casa

Big match in questa quarta giornata di Eccellenza, con il Cittadella Vis Modena che ospiterà la Piccardo Traversetolo. I modenesi si trovano due lunghezze avanti in classifica, ma i parmensi hanno giocato una partita in meno avendo riposato alla seconda giornata. Mentre i ragazzi di mister Salmi arrivano da un pareggio in trasferta contro l’Agazzanese, i gialloneri sono reduci da una sconfitta casalinga in un altro scontro diretto nel derby contro il Colorno.

Quest’ultimo, che è comunque attardato a metà classifica, ospiterà domani l’Arcetana che arriva da un pareggio per 2-2 contro la SanMichelese. Il Felino, sconfitto domenica scorsa dal Salsomaggiore, ospiterà la Modenese che per ora ha fatto tre pareggi in altrettante partite, l’ultimo contro la corazzata del Nibbiano&Valtidone.

La Fidentina, forte della prima vittoria in campionato contro iil Campagnola, giocherà in casa col il Rolo che ha strapazzato il Real Formigine domenica scorsa (3-0). Proprio i verdeblù modenesi ospiteranno infine la capolista Salsomaggiore, sola al primo posto con sette punti. Le altre partite della quarta giornata che si giocherà domani alle 15.30 sono Nibbiano&Valtidone-Bibbiano San Polo e SanMichelese-Campagnola; riposa l’Agazzanese.