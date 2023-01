Promozione, Girone A: solo pari il Carignano, torna alla vittoria il Medesano

Continua la sua marcia in vetta alla classifica del Girone A di Promozione la Pontenurese che ieri ha battuto il Team Traversetolo invece sempre più ultimo. In coda alla classifica sconfitta anche per il Solignano che ha subito un poker nello scontro diretto in casa della Futura Fornovo Medesano che sembra aver ritrovato brillantezza dopo un finale di 2022 da incubo.

Il derby tra Terme Monticelli e Noceto è finito con la vittoria dei biancocelesti che hanno sorpassato i gialloblù in classifica, mentre il Tonnotto si è imposto per 3-0 sul Carpaneto Chero rimanendo saldamente dentro ai play off. Buon pareggio per Il Cervo che ha tenuto a distanza l’Alsenese, avversario di giornata.

Passo falso per il Felino che in casa è stato battuto dal Brescello ed è tornato a soli due punti dalla zona play out. Nelle parti alte della classifica invece la Gotico Garibaldina ha vinto in casa del Vigolo Marchese staccando così il Carignano che è stato fermato sullo 0-0 dalla Bobbiese.