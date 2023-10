Promozione, Girone A: sorpresa Sala Baganza, male Il Cervo

Si è giocata la sesta giornata del campionato di Promozione e ad oggi la prima delle parmensi stando alla classifica è la neopromossa Real Sala Baganza che ha vinto la sua terza partita in sei gara sul campo della Sarmatese ed è salita a dieci punti, al quarto posto.

A pari punti ci sono anche il Felino che ieri ha vinto in casa dell Sammartinese e il Carignano che invece ha perso posizioni dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Riese. Scivolone anche per il Fornovo Medesano che è tornato alla sconfitta sul campo del Carpaneto Chero ed è ora a metà classifica.

Attualmente nei guai invece il Noceto che è ultimo a cinque punti e non è andato oltre il pareggio in casa contro la Pontenurese, al temine di una partita combattutissima; stessa situazione per Il Cervo dopo la sconfitta casalinga contro l’Alsenese. Sugli altri campi 1-1 tra Bobbiese e Boretto, vittoria per 2-1 del Campagnola sul campo del Castellana, vittoria per 2-1, ma in casa, anche per il Gotico contro il Luzzara.