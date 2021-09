Promozione, Girone A: tutti i risultati delle parmensi nella prima giornata

Si è conclusa la prima giornata del campionato di Promozione e per le parmensi impegnate nel Girone A sono arrivate tre sconfitte, quattro vittorie e un pareggio. Conquistano i tre punti il Fornovo Medesano e il Tonnotto San Secondo, rispettivamente dei derby contro Langhiranese e Viarolese. I ragazzi di Valenti si sono imposti in casa per 2-0, dominando una partita piacevole, mentre gli uomini di Cerri hanno vinto in trasferta per 3-0 contro gli azzurro granata. Partita ricca di gol ed emozioni ad Alseno dove la Polisportiva Il Cervo ha pareggiato per 3-3 contro i piacentini dell’Alsenese. Vince in casa il Carignano con un gol di scarto sul Vigoro Marchese, mentre il Noceto ne fa addirittura quattro in casa della Pontenurese che segna il gol della bandiera, inutile ai fini del risultato. Sconfitta invece per il Fiore Pallavicino che perde per 2-1 in casa della Bobbiese. Infine termina 1-1 il derby piacentino tra Gotico Garibaldina e Castellana Fontana.

