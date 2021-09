Promozione, Girone A: tutti i risultati della seconda giornata

Volano già a punteggio pieno Carignano e Noceto insieme alla Bobbiese nella classifica del Girone A di Promozione. I primi hanno ottenuto tre punti ieri nel derby parmense in casa contro il Fiore Pallavicino; i secondi hanno invece vinto in casa, segnando ancora quattro, gol contro la Viarolese che non ha saputo ribattere. Due sconfitte invece per Il Cervo che in casa ha perso di misura contro la Bobbiese e per il Tonnotto San Secondo che, sempre tra le mura amiche, ha subito inaspettatamente un poker dall’Alsenese. Rimane fermo a tre punti anche il Futura Fornovo Medesano dopo la sconfitta esterna di ieri contro una potenza come il Castellana Fontana. Bella vittoria invece per la Langhiranese che trova subito il riscatto battendo per 3-2 la Pontenurese. Il derby piacentino tra Vigolo Marchese e Gotico Garibaldina è terminato 1-3.