Tornano in campo le otto parmensi del Girone A di Promozione che domani affronteranno la seconda giornata di campionato. Solamente due i derby, con il, vincente nella prima in trasferta per 4-1 contro la Pontenurese, che ospiterà la Viarolese in cerca di riscatto dopo la sonora sconfitta casalinga per 0-3 contro il Tonnotto San Secondo; anche il Fiore Pallavicino vuole rifarsi dopo la sconfitta in casa della Bobbiese e domani ospiterà il Carignano, forte della vittoria di domenica scorsa contro il Vigolo Marchese, per dare vita al secondo derby di giornata. Tempo di cercare i primi punti anche per la Langhiranese che ospiterà la Pontenurese dopo aver perso la prima nel derby contro il Fornovo Medesano che domani giocherà in casa del Castellana Fontana che ha conquistato un punto nel derby piacentino di domenica scorsa contro la Gotico Garibaldina. Il Cervo ospiterà la Bobbiese dopo il pari per 3-3 contro l’Alsenese che sarà invece ospite domani delal ‘Del Grosso’ di San Secondo. L’altra gara di giornata sarà il derby piacentino tra Vigolo Marchese e Gotico Garibaldina.